Глава Минцифры РТ показал, как будет выглядеть новый IT-парк в Казани

Глава министерства цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале опубликовал эскизы будущего IT-парка имени Башира Рамеева в Казани.

«Вчера в ИТ-парке состоялась дискуссия с нашим профессиональным сообществом. Вместе мы выбирали будущую концепцию ИТ-парка имени Башира Рамеева», – написал министр.

Он напомнил, что свое видение представили компания «Эволюшн» и «Татинвестгражданпроект».

«Выглядеть новый ИТ-парк будет вот так», – сопроводил подписью серию фото Хайруллин, добавив огненный смайлик.

Ранее «Татар-информ» рассказал, что будет расположено в новом IT-парке в Казани.