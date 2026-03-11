news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 11 марта 2026 12:13

Глава Минцифры РТ Начвин рассказал, чем займется комиссия по развитию ИИ в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм

Министр цифрового развития РТ Илья Начвин прокомментировал «Татар-информу», для чего в республике создали комиссию по развитию и внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ).

«Комиссия поможет обеспечить внедрение технологий ИИ в экономику, социальную сферу и госуправление. В результате отрасли республики будут готовы к активному использованию новых технологий. Комиссия также будет развивать универсальные модели искусственного интеллекта», – сказал министр.

Накануне стало известно, что в Татарстане создали межведомственную комиссию по вопросам создания, развития и внедрения технологий ИИ. Председателем выступает Раис Татарстана Рустам Минниханов, а в составе комиссии еще 25 человек.

«Татарстан намерен взять лидерство среди регионов России в использовании ИИ. В этом также поможет новая программа развития технологий искусственного интеллекта на 2026-2030 годы, благодаря которой в республике создадут собственную ИИ инфраструктуру», – добавил Начвин.

по теме Минниханов возглавил комиссию по ИИ: для чего ее создали и кто в нее вошел
Минниханов возглавил комиссию по ИИ: для чего ее создали и кто в нее вошел
#минцифры рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

10 марта 2026
Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

11 марта 2026
Новости партнеров