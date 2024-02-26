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Глава Минцифры России Шадаев возглавил оргкомитет по подготовке к Kazan Digital Week
Оргкомитет по подготовке к Kazan Digital Week возглавил министр цифрового развития России Максут Шадаев. Сопредседателем стал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, следует из распоряжения Кабинета Министров республики.
Также назначено четыре заместителя Песошина в оргкомитете:
— руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров;
— президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов;
— глава татарстанского Минцифры Айрат Хайруллин;
— вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.
Помимо них, в состав вошли представители республиканских министерств и ведомств, предприятий и вузов, в том числе от «Ростеха», «Почты России», — всего около сотни фамилий.
Напомним, что международный форум пройдет в Казани с 9 по 11 сентября в онлайн- и офлайн-форматах. Он был перенесен на более ранний срок в связи с планируемым саммитом БРИКС, который примет столица Татарстана.
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