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Общество 22 февраля 2023 20:55

Глава Минцифры: Проблема с кибератаками очень актуальна, и Татарстан с ней сталкивается

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Вопрос с кибератаками очень актуальный, и Татарстан с этой проблемой сталкивается, как и другие регионы России. Об этом заявил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин на 41-м заседании Госсовета республики.

«Сегодня из СМИ вы видели информацию о том, что были взломаны три российских спутника, которые вещали на определенных радиоканалах несоответствующую информацию», – сказал министр депутатам.

Он отметил, что в прошлом году был создан центр противодействия киберугроз, позволивший республике избежать проблемы, с которыми столкнулись другие субъекты РФ. Речь идет о взломе сайтов и размещении на них дискредитирующей информации. «Таких фактов в Татарстане не допущено», – подчеркнул Хайруллин.

Сегодня утром хакеры выпустили в эфир нескольких радиостанций в Татарстане сигнал воздушной тревоги, о чем сообщал «Татар-информ».

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