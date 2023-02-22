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Глава Минцифры: Проблема с кибератаками очень актуальна, и Татарстан с ней сталкивается
Вопрос с кибератаками очень актуальный, и Татарстан с этой проблемой сталкивается, как и другие регионы России. Об этом заявил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин на 41-м заседании Госсовета республики.
«Сегодня из СМИ вы видели информацию о том, что были взломаны три российских спутника, которые вещали на определенных радиоканалах несоответствующую информацию», – сказал министр депутатам.
Он отметил, что в прошлом году был создан центр противодействия киберугроз, позволивший республике избежать проблемы, с которыми столкнулись другие субъекты РФ. Речь идет о взломе сайтов и размещении на них дискредитирующей информации. «Таких фактов в Татарстане не допущено», – подчеркнул Хайруллин.
Сегодня утром хакеры выпустили в эфир нескольких радиостанций в Татарстане сигнал воздушной тревоги, о чем сообщал «Татар-информ».
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