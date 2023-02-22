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Хакеры выпустили в эфир нескольких радиостанций в Татарстане сигнал воздушной тревоги
Сегодня утром слушатели нескольких радиостанций в Татарстане, а также еще в нескольких регионах России, были не на шутку удивлены звукам воздушной тревоги, звучащим из радиоприемников.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара.
«МЧС России сообщает, что данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», – уточнили в ведомстве.
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