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Глава Минцифры: На «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT
Министерство цифрового развития РФ начало тестировать технологию GPT на портале госуслуг, результаты данного эксперимента могут быть представлены в сентябре текущего года. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал руководитель ведомства Максут Шадаев, сообщает РИА Новости.
«Да, мы тестируем две разработки — и „Яндекс“, и „Сбер“, — сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты», — пояснил министр.
О планах Минцифры РФ начать использовать технологию GPT, чтобы консультировать пользователей сайта госуслуг, стало известно еще в феврале, отмечает в связи с этим агентство.
XXVII Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Итоги участия в нем татарстанской делегации ранее подвел Раис РТ Рустам Минниханов.
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