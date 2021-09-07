Глава МИД Японии оценил план Путина по Курилам

Предложенный Президентом РФ Владимиром Путиным особый налоговый режим на Курильских островах не должен противоречить законодательству России и Японии. Об этом заявил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

«Правительство Японии придерживается позицию, что подобный режим (предусматривающий создание офшора на Курилах — прим. Т-и) и проведение совместной экономической деятельности не должны идти вразрез с законодательством обоих государств», — приводит РИА Новости слова дипломата.

При этом глава МИД Японии также призвал к конструктивному диалогу с Россией для создания условий, подходящих для подписания мирного договора. Он согласился с мнением Путина, что отсутствие такого документа спустя более чем 70 лет после завершения войны абсурдно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что генсек Правительства Японии назвал проект по созданию особой экономической зоны на Курилах противоречащим позиции его страны.