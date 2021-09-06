news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
6 сентября 2021  08:24

Япония: Создание особой экономической зоны на Курилах противоречит взглядам Токио

news_top_970_100

Создание особой экономической зоны на Курильских островах противоречит договоренностям, достигнутым двумя странами, и позиции Токио. Об этом заявил генсек Правительства Японии Кацунобу Като.

«Мы считаем прискорбными подобные заявления. 3 сентября мы сделали представление российской стороне, отметив, что этот режим идет вразрез. Также мы отметили, что совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления нашей юридической позиции», — цитируют политика «Известия».

О введении беспрецедентного налогового режима для бизнеса на Курилах на ВЭФ—2021 заявил Президент России Владимир Путин. В числе прочего предполагается освободить бизнес от налогов на прибыль, имущество, а также транспортного, земельного налогов на ближайшие 10 лет.

#Япония #Курилы #особая экономическая зона
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное