Япония: Создание особой экономической зоны на Курилах противоречит взглядам Токио

Создание особой экономической зоны на Курильских островах противоречит договоренностям, достигнутым двумя странами, и позиции Токио. Об этом заявил генсек Правительства Японии Кацунобу Като.

«Мы считаем прискорбными подобные заявления. 3 сентября мы сделали представление российской стороне, отметив, что этот режим идет вразрез. Также мы отметили, что совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления нашей юридической позиции», — цитируют политика «Известия».

О введении беспрецедентного налогового режима для бизнеса на Курилах на ВЭФ—2021 заявил Президент России Владимир Путин. В числе прочего предполагается освободить бизнес от налогов на прибыль, имущество, а также транспортного, земельного налогов на ближайшие 10 лет.