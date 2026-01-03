Глава МИД Венесуэлы: страны БРИКС и глобального Юга поддерживают Каракас

Государства БРИКС, включая Россию и Китай, а также другие страны, которые придерживаются правил международных отношений, оказывают поддержку Венесуэле. Об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто в эфире венесуэльского телеканала, передает ТАСС.

«Государства, которые выступают за мир и соблюдают правила международных отношений, уже оказали поддержку Венесуэле», – отметил министр. Он уточнил, что заявления о поддержке поступили от Российской Федерации и Министерства иностранных дел Китая.

Хиль также сообщил, что накануне Президент Венесуэлы Николас Мадуро встречался со специальным представителем Председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе переговоров были подтверждены дружественные отношения и сотрудничество с Россией и Китаем.

Глава МИД подчеркнул, что страны БРИКС и государства глобального Юга находятся на стороне Венесуэлы. По его словам, это поможет стране выйти из сложившейся ситуации победителем.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.