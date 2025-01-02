Глава МИД Турции призвал к немедленному прекращению огня на Украине

На Украине необходимо немедленное прекращение огня. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции со своим бельгийским коллегой Бернаром Кентеном, пишет газета Hurriyet.

Турецкий дипломат подчеркнул, что вооруженное противостояние должно «прекратиться как можно скорее», как и вызванные им «миграционный, экономический и другие кризисы».

По словам Фидана, он и Кентен в ходе переговоров «высказали свои мысли» о завершении конфликта и «обменялись <...> мнениями по этому вопросу».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия будет продолжать специальную военную операцию вплоть до достижения своих целей.