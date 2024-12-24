Песков: Россия продолжит СВО до достижения своих целей

Россия будет продолжать специальную военную операцию до достижения своих целей по обеспечению безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы продолжаем специальную военную операцию. Нам важно выполнить все задачи, которые стоят по обеспечению безопасности нашей страны», — подчеркнул он.

Таким образом пресс-секретарь главы государства ответил на просьбу прокомментировать слова Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о завершении вооруженного противостояния на Украине в 2025 году.

Песков также сказал, что российская сторона открыта для урегулирования ситуации на Украине посредством переговоров, но власти этой страны не проявляют готовности к такому развитию событий.

Ранее Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал в интервью газете Magyar Nemzet, что уверен — вооруженный конфликт на Украине завершится в следующем 2025 году. По его мнению, он «закончится либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон».