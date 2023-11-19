Глава МИД Латвии хочет побороться за пост генсека НАТО

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш хочет принять участие в борьбе за пост генсека НАТО. Выборы состоятся в следующем году, сообщает Bloomberg.

«При том условии, что Латвия решит принять участие в выдвижении на пост генерального секретаря НАТО, Кришьянис Кариньш готов принять участие в избрании», — заявил в беседе с агентством представитель латвийского министра.

По мнению собеседника, Кариньш мог бы внести большой вклад в деятельность Североатлантического альянса, учитывая его опыт работы в качестве Премьер-министра. Кроме того, кандидат от Латвии «четко осознает угрозу со стороны России» и придерживается твердых взглядов относительно украинского конфликта и достижения мира.

В июле 2023 года Йенс Столтенберг, занимающий пост генерального секретаря НАТО заявил, что его полномочия продлены до 1 октября 2024 года.