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Глава МИД Латвии хочет побороться за пост генсека НАТО
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш хочет принять участие в борьбе за пост генсека НАТО. Выборы состоятся в следующем году, сообщает Bloomberg.
«При том условии, что Латвия решит принять участие в выдвижении на пост генерального секретаря НАТО, Кришьянис Кариньш готов принять участие в избрании», — заявил в беседе с агентством представитель латвийского министра.
По мнению собеседника, Кариньш мог бы внести большой вклад в деятельность Североатлантического альянса, учитывая его опыт работы в качестве Премьер-министра. Кроме того, кандидат от Латвии «четко осознает угрозу со стороны России» и придерживается твердых взглядов относительно украинского конфликта и достижения мира.
В июле 2023 года Йенс Столтенберг, занимающий пост генерального секретаря НАТО заявил, что его полномочия продлены до 1 октября 2024 года.
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