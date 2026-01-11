Глава МИД Кубы призвал страны мира присоединиться к требованию об освобождении Мадуро

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что США должны немедленно освободить Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, а также призвал международное сообщество поддержать это требование.

«Прошло восемь дней с момента жестокого похищения законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро Мороса и его супруги Силии Флорес», – написал он в соцсети Х. Он потребовал, чтобы правительство США «прекратило это незаконное задержание, уважало его иммунитет, прекратило судебный и медийный фарс и обеспечило их жизнь и благополучие».

Родригес Паррилья также указал, что Гавана обращается к государствам мира с призывом присоединиться к этому требованию во имя «сохранения международного права, а также защиты жизни, справедливости и прав президента Венесуэлы и его супруги».

Николас Мадуро и его супруга были захвачены военными США в ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость». Участие в ней принял отряд спецназа «Дельта» и более 150 летательных аппаратов, высадку с вертолетов прикрывали самолеты и беспилотники.