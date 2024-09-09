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Политика 9 сентября 2024 10:34

Глава МИД КНР Ван И поучаствует в 14-й встрече высоких представителей БРИКС

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Министр иностранных дел КНР, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И поучаствует во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Для этого глава китайского МИД приедет в Санкт-Петербург 11-12 сентября, рассказала официальный представитель министерства Китая Мао Нин.

Спикер отметила, что ранее на эту встречу Ван И приглашал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Причем встреча будет уже 14-й по счету.

«Ван И посетит Санкт-Петербург 11-12 сентября для участия в 14-й встрече высоких представителей БРИКС по вопросам безопасности», — цитирует спикера ТАСС.

Напомним, что ближайшим главным событием БРИКС станет саммит стран-участников объединения. Данное мероприятие пройдет с 22 по 24 октября в Казани. А пока в столице Татарстана стартовал Kazan Digital week.

#мид #Китай #БРИКС #встреча #Санкт-Петербург
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