Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Европа осознает необходимость восстановить отношения с РФ в будущем.

«Мы все осознаем, что, когда наступит мир, у Европы все еще будет очень протяженная граница с РФ и мы должны восстанавливать отношения с Россией», - сказал испанский министр, чьи слова приводит газета El Diario.

Министр также считает, что отношения с Россией Европа должна восстановить, основываясь на равенстве между странами и взаимном уважении.

По его словам, сейчас Европа переживает момент, схожий с падением Берлинской стены.

«Мы не сталкиваемся со сменой парадигмы, но мы сталкиваемся с моментом, когда нам предстоит решить, куда мы пойдем в ближайшие десятилетия», - подчеркнул Хосе Мануэль Альбарес.

Он также ответил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, который ранее назвал Испанию участницей БРИКС.

«Я бы оставил это в области абсолютного анекдота», - ответил глава испанского МИД. Он, в свою очередь, не придает словам серьезного значения, подчеркнув, что Испания – член Евросоюза, и этот факт все знают.

Ранее, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Запад также осознал и ситуацию по Крыму.