Глава МИД Великобритании приедет в Россию 10 февраля

10 февраля глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отправится с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

«Лиз Трасс отправится в РФ в четверг, чтобы попытаться разрядить напряженность вокруг Украины», — сказано в материале издания.

Ранее Трасс сообщала о том, что поездки на Украину и в Россию были отложены из-за коронавируса.

Посол России в Лондоне Андрей Келин также заявил о том, что визиты глав МИД и Минобороны Великобритании в Москву запланированы на середину февраля.

Напомним, 2 февраля Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном о ситуации вокруг Украины и предложенных Россией гарантиях безопасности. Глава российского государства отметил, что власти Украины занимаются «хроническим саботажем» Минских договоренностей. Он также упомянул неготовность НАТО «адекватно реагировать» на обоснованные российские озабоченности.