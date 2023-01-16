МИД Болгарии опроверг сообщения о поставке Су-25 Украине

Глава МИД Болгарии Николай Милков заявил, что он ничего не знает о передаче Киеву партии самолетов Су-25. Эту информацию, по словам министра, опровергло также Минобороны. Его слова приводит Болгарское национальное телевидение.

«У меня нет такой информации, извините, я впервые слышу это от вас», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства республики, отвечая на вопрос о поставках самолетов Украине.

Ранее Bloomberg сообщил, что Болгария продала 14 штурмовиков Су-25 советского производства странам НАТО для передачи Киеву.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля по указу Президента Владимира Путина. США и их союзники из Североатлантического альянса регулярно снабжают Киев масштабными поставками оружия на десятки млрд долларов. При этом, российский лидер не раз заявлял о том, что военная помощь Запада Украине только затягивает конфликт, а не способствует его мирному урегулированию.