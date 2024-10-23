Глава МИД Бахрейна прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид а ль-Заяни. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В международном аэропорту Казани дипломата встретил Председатель Государственного Совета Татарстан а Фарид Мухаметшин, отметили в пресс-службе.

Приглашение Бахрейн принял в рамках председательства монархии в Лиге арабских государств, так как королевство «пока не является страной — членом объединения БРИКС». Об этом ранее на пресс-конференции в ТАСС заявил посол аравийского государства в Москве Ахмед ас-Саати.