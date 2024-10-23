news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 23 октября 2024 19:38

Глава МИД Бахрейна прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Скопировать ссылку

В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аль-Заяни. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В международном аэропорту Казани дипломата встретил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, отметили в пресс-службе.

Приглашение Бахрейн принял в рамках председательства монархии в Лиге арабских государств, так как королевство «пока не является страной — членом объединения БРИКС». Об этом ранее на пресс-конференции в ТАСС заявил посол аравийского государства в Москве Ахмед ас-Саати.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Накануне в столицу РТ для участия в мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и ряда других государств, не входящих в БРИКС. Сегодня в Казань прилетели и лидеры стран СНГ.

#саммит БРИКС #бахрейн #Фарид Мухаметшин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100