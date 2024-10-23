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Глава МИД Бахрейна прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
В Казань для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аль-Заяни. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
В международном аэропорту Казани дипломата встретил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, отметили в пресс-службе.
Приглашение Бахрейн принял в рамках председательства монархии в Лиге арабских государств, так как королевство «пока не является страной — членом объединения БРИКС». Об этом ранее на пресс-конференции в ТАСС заявил посол аравийского государства в Москве Ахмед ас-Саати.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Накануне в столицу РТ для участия в мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и ряда других государств, не входящих в БРИКС. Сегодня в Казань прилетели и лидеры стран СНГ.
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