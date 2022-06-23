Глава Microsoft сообщил, что компания постепенно сокращает свой бизнес в России

Microsoft будет сокращать свой бизнес в России до тех пор, пока там почти ничего не останется, заявил президент компании Брэд Смит. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается России, то мы делаем свой бизнес все уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего или вообще ничего», – сказал глава корпорации в интервью Washington Post, отметив, что российским сотрудникам окажут поддержку.

В конце марта Мicrosoft сообщала, что сотрудничество с клиентами из России будет продолжено, несмотря на приостанавку продажи товаров и предоставления услуг. Также в организации заявляли, что они продолжат работать с российскими школами, больницами.

19 июня российские пользователи столкнулись с проблемами установки операционных систем Windows 11 и Windows 10 с официального сайта компании.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции, после чего многие зарубежные компании начали сокращать свой бизнес в России. Некоторые из них заявили об уходе с российского рынка или приостановке деятельности на территории страны.