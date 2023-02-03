Глава МФЦ Татарстана сообщила, когда вновь начнут выдавать загранпаспорта нового образца

Временная приостановка выдачи заграничных паспортов нового образца, действующих в течение 10 лет, не вызвала напряженной ситуации среди клиентов офисов «Мои документы» в Татарстане. Об этом «Татар-информу» сообщила директор МФЦ Татарстана Ленара Музафарова после итоговой коллегии ведомства в Казани.

«Конфликтных ситуаций нет, если человеку нужно срочно выехать, есть запасной вариант — можно заказать паспорт старого образца. Мы заявления на биометрические паспорта принимаем, но со сноской, что они будут готовы в апреле из-за проблем у Гознака. Если человеку нужно выехать срочно, мы предлагаем ему оформить паспорт старого образца», — сказала она.

Спикер напомнила, что обычный срок изготовления биометрического загранпаспорта составляет 30 дней. По предварительным данным, срок выдачи таких паспортов сейчас продлён до 15 апреля.

Напомним, «Татар-информ» ранее сообщал, что в России временно не выдаются заграничные паспорта нового образца сроком на 10 лет «по техническим причинам», в частности выдача документов приостановлена в Казани. При отказе от получения госуслуги заявителям пообещали вернуть госпошлину.