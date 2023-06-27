Глава МФЦ Татарстана дала рекомендации по оформлению загранпаспортов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

МФЦ Татарстана в этом году приостановил выдачу загранпаспортов нового образца по техническим причинам. Заявления на оформление документов старого образца принимаются в обычном режиме. Об этом сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» директор ГБУ МФЦ в Республике Татарстан Ленара Музафарова.

«У нас девять аппаратов биометрического образца, которые стоят в крупных городах республики. Они находились в обслуживании у организации, которая не подала заявку на техобслуживание криптокабин. Поэтому криптокабины сейчас не работают. В настоящее время проводится работа с Минэкономразвития, куда поступают аналогичные жалобы из всех регионов», — сказала она.

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» спикер пояснила, что документы для оформления договоров на техобслуживание криптокабин МФЦ держит наготове, ждет отмашки федерального центра.

«Надеюсь, что ближе к сентябрю возобновим работу», — отметила Музафарова.

По ее словам, ситуация с выдачей загранпаспортов этим летом сложилась непростая из-за пожара в июне в Казани в доме по ул. Чехова, где находится отдел по вопросам миграции.

«УФМС задыхается от такого количества людей, они не успевают. У нас выдача биометрических паспортов пока прекращена. Заявления на изготовление паспортов старого образца принимаются во всех офисах, срок их изготовления составляет один месяц», – добавила Ленара Музафарова.

Она рекомендовала владельцам загранпаспортов старого образца не спешить переходить на биометрические.

«Если вы является владельцем биометрического загранпаспорта, то не имеете право получить паспорт старого образца. Если у вас есть паспорт старого образца, не меняйте его на биометрический, если есть такая возможность», – заметила спикер.

Также Музафарова рекомендовала людям воспользоваться возможностью по оформлению сразу двух загранпаспортов.