В Казани запустят новый автобус до Сухой Реки

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Со среды, 6 марта, в столице Татарстана заработает новый автобусный маршрут №37а «Сухая Река — КДК им. Ленина». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Новый маршрут введен для удобства жителей поселка Сухая Река: они не раз просили изменить схему движения маршрута №37 — единственного, курсирующего в поселке. Ходящие по нему автобусы из-за слишком протяженного пути часто простаивали в пробках, из-за чего пассажирам приходилось долго ждать их.

В городском Комитете по транспорту пояснили, что благодаря новому маршруту жители поселка смогут значительно быстрее выезжать из него. Около этого маршрута располагается значительная часть социальных объектов, которыми пользуются живущие в Сухой Реке.

Кроме того, маршрут №37а проходит через остановки, находящиеся у авиационного и моторостроительного заводов. Его конечная остановка, «КДК им. Ленина», является важным транспортным узлом. Через нее следуют автобусы №6, 18, 33, 40, 43, 53, 60, 78 и 89, трамваи №1 и 6, троллейбус №13. Поблизости находится станция метро «Авиастроительная».

Решение о введении нового маршрута было принято после консультаций с ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта», уточнили в комитете.