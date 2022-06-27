Маршрутная сеть трамваев в Казани после оптимизации увеличится в полтора раза

В Казани после оптимизации маршрутная сеть трамваев увеличивается почти в полтора раза – до 250 километров. Об этом сообщил генеральный директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Маршрутная сеть трамваев, притом, что будут использованы те же рельсы, увеличивается почти в полтора раза. Вместо четырех будет работать восемь маршрутов, будет восстановлено шесть остановок. И это потребует незначительного увеличения количества подвижного состава. То есть если сегодня работает 85, то будет работать 88. Мы подготовили вагоны, они есть в наличии», – рассказал спикер.

Абдулхаков уточнил, что пока в Казани работает четыре трамвайных маршрута – №№1, 4, 6, 5 и 5а. «Два последних считаем как один маршрут, он кольцевой. Мы вводим три новых маршрута и восстанавливаем не работающий с 2018 года второй маршрут. Мы гордимся тем, что наш кольцевой маршрут, №5 и 5а, самый протяженный в России – 34 километра путей в одном направлении и столько же в обратном. На нем работает по 20 единиц подвижного состава, это 40 вагонов. Интервал движения 6–7 минут», – отметил он.

При этом, по словам руководителя предприятия, в случае ДТП, технического сбоя или поломки на маршруте этого трамвая образуются «заторы». «Люди не могут дождаться трамваев, соответственно, возникают проблемы в обслуживании пассажиров», – добавил он.

Кроме того, был проведен анализ этого маршрута и изучены обращения пассажиров. «Выяснилось, что на участке от железнодорожного вокзала, через квартала, Азино, проспект Победы, максимальная загрузка этого маршрута. А на участке от Глазунова до железнодорожного вокзала вагоны едут полупустыми. То есть эффективность использования вагонов невысокая. Все это подвигло на внесение изменений в маршрутную сеть трамваев», – подчеркнул Абдулхаков.

Он заметил, что дополнительно запускается маршрут №2, не действовавший с 2018 года. Он будет курсировать по прежней схеме движения – от железнодорожного вокзала до речного порта.

«Поскольку с 2018 года пути не были востребованы и не работали маршруты, нам пришлось провести определенную работу по восстановлению путей на участке по улицам Татарстан и Девятаева. Более 100 путевых тяг было восстановлено, более 300 метров контактного провода заменено, выставлены зигзаги. В речпорту заменены изношенные рельсы – около 60 метров. Достигли 92% готовности трамваев в депо. Подготовительная работа велась, и с 2 июля готовимся маршрутную сеть запустить», – резюмировал спикер.

В Казани с 2 июля вносятся изменения в маршрутную сеть трамваев. Будет введено три новых маршрута, один прежний маршрут восстановлен, о чем сообщал «Татар-информ».