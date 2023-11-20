Глава Менделеевского района завел чилийскую белку

Фото: телеграм-канал Радмира Беляева.

Глава Менделеевского района Радмир Беляев познакомил читателей своих соцсетей с новым питомцем. Для своей дочери он завел чилийскую белку. Назвали пушистого грызуна Дего в честь второго названия этой породы — «дегу».

«Знакомьтесь, новый член нашей семьи! Милая чилийская белка — питомец дочери. Уж очень она мечтала о маленьком пушистом друге. Я рад, что дети тянутся к животным и стремятся заботиться о ком-то», — написал он.

Руководитель заметил, что наличие питомцев в семье — это полезно для развития положительных черт и привычек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале короткий стих, посвященный алабаю Акдусу, в котором содержится пожелание, чтобы питомец рос большим и здоровым.