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Глава Менделеевского района завел чилийскую белку
Глава Менделеевского района Радмир Беляев познакомил читателей своих соцсетей с новым питомцем. Для своей дочери он завел чилийскую белку. Назвали пушистого грызуна Дего в честь второго названия этой породы — «дегу».
«Знакомьтесь, новый член нашей семьи! Милая чилийская белка — питомец дочери. Уж очень она мечтала о маленьком пушистом друге. Я рад, что дети тянутся к животным и стремятся заботиться о ком-то», — написал он.
Руководитель заметил, что наличие питомцев в семье — это полезно для развития положительных черт и привычек.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале короткий стих, посвященный алабаю Акдусу, в котором содержится пожелание, чтобы питомец рос большим и здоровым.
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