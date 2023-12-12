Глава Менделеевского района Татарстана: Через три года у нас будет 150 тысяч туристов

Менделеевский район Татарстана наращивает туристическую инфраструктуру. После реализации намеченных проектов турпоток должен возрасти в разы – до 150 тысяч человек. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил глава района Радмир Беляев.

«После реализации наших планов, максимум через три года увидите, у нас будет очень большой поток туристов. Я ставлю планку минимум 150 тысяч», – говорит Беляев.

Он отмечает, что «Менделеевск – богатая на историю территория». «У нас проживали и бывали представители знаменитых династий. Например, Ушковых. Их династия имеет прямое отношение к Бондюжской земле, это сейчас современный Менделеевск. Ушков Петр Капитонович – основатель первого в стране химзавода, друг Дмитрия Ивановича Менделеева. Он открыл в Кокшане в Менделеевском районе завод по производству керамических изделий, в том числе знаменитой на весь мир ушковской плитки», – рассказал Беляев.

Ушков похоронен в храме Тихие Горы в Менделеевске (храм Богоявления Господня в Тихих Горах, Менделеевск, – прим. Т-и). Посетить это место приезжает очень много туристов, отмечает глава района.

В планах – восстановление ремесленного училища, а на базе, где производилась ушковская плитка, открытие ремесленного музея. Начат ремонт музея «Заводской конторы Ушковых и Ко». «Это будет базовая суперистория для туристов», – считает Беляев.

В Менделеевске построена первая гостиница уровня 4* на 14 номеров. «Мы активно развиваем “Ижминводы”, которым в 24-м году исполнится 100 лет. Будем отмечать юбилей, сейчас идет активная подготовка», – сообщил глава района.

На берегу Камы в районе села Тураево и Икского Устья начато строительство глэмпинга «Белая лилия». Разработаны два маршрута: «Сокровища камских берегов» и «Кокшан. Новый Кокшан».

Кроме того, власти района плотно занялись благоустройством береговой территории. «Представляете, 23 километра Камы, и ни одного пляжа не было. Завершили первый этап. Сейчас приводим в порядок километр побережья. В 2024 году построим на Каме видовую сцену со смотровой площадкой. В перспективе хотим построить причальную стенку для захода теплоходов. Сейчас готовим проект и заявку для захода в федеральную программу. В планах 2025 года – строительство набережной. Потенциал огромный», – поделился планами Беляев.

«У нас общая история с Елабугой. Мы расположены в 15 километрах друг от друга. Но к ним приезжает 900 тысяч туристов, к нам приезжало 15 тысяч. В этом году у нас уже побывали 50 тысяч человек. Рост есть», – говорит глава района. В то же время он отмечает, что мало уделялось внимания инфраструктуре.