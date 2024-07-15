Глава Менделеевского района Радмир Беляев: «Производим все необходимое для передовой»

Стоп-кадр трансляции телемарафона

Производим все необходимое для передовой. Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» сообщил глава Менделеевского района Радмир Беляев.

«С самого первого дня мы, менделеевцы, сплотились для общей задачи – поддержать наших бойцов. С первого дня объединились мамы, жёны, бойцы и основали организацию "Мы вместе", которая занимается сбором гуманитарной помощи. Помогают все, кто чем может, серьёзную поддержку также оказывает бизнес. Есть задачи по нашим курируемым городам Лисичанск и Рубежное. Недавно сам был там, договорились, что в этом месяце отправим дополнительные запчасти для автомобилей. Каждый месяц отправляем туда гуманитарный груз», – рассказал он.

По словам Радмира Беляева, в Менделеевске существует институт кураторов. Кураторы закреплены за конкретными семьями бойцов.

«Очень важно, чтобы семьи чувствовали нашу поддержку. Кураторы могут приехать почистить снег, сделать скважину, помочь детям с учёбой и многое другое. С каждой семьёй мы встречаемся и общаемся. Важно, чтобы наши бойцы не волновались за свои семьи. Плюс к этому у нас есть фонд "Защитники Отечества", с которым мы ведём совместную большую работу», – дополнил он.

Глава Менделеевского района отметил, что в районе действует большая программа льгот.

«Для семей бойцов СВО у нас нет платы за детский сад, бесплатный проезд, программы по реабилитации для самих бойцов. У нас много волонтёрских и молодёжных организаций, которые помогают грузить автомобили, своим трудом поддерживают, пишут письма», – рассказал он.

Он также упомянул о налаженном производстве продукции, необходимой на передовой.

«Мы производим более 20 видов продукции, необходимой на фронте. Например, супы, сухой армейский душ, окопные свечи в большом количестве, специальные спички, голубцы-полуфабрикаты. Шьём подшлемники, аптечки и сумки. Это по-настоящему народный фронт. Я хочу поблагодарить наших бойцов, героев. Пожелать им благополучия. Спасибо нашим градообразующим предприятиям, которые не жалеют ничего, чтобы помочь. Спасибо всем нашим жителям за единство», – рассказал глава Менделеевского района.

Напомним, что в 8.00 в Татарстане начался телемарафон «Вступай в армию Победы». За 12 часов студию посетят более 60 гостей, в том числе участники специальной операции, волонтеры, медики, главы районов, артисты и многие другие. Также зрителей ожидают выставки, прямые включения из мест неподалеку от передовой, фильмы из цикла «Наши Герои», рассказы о различных мерах поддержки, положенных бойцам и их семьям.

Трансляцию можно посмотреть на каналах ТНВ и «ТНВ-Планета», а также онлайн – на YouTube и в официальном сообществе Республики Татарстан во «ВКонтакте».

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.