Глава Менделеевского района Радмир Беляев приехал на работу на велосипеде

Сотрудники администрации Менделеевского района Татарстана во главе с руководителем муниципалитета Радмиром Беляевым присоединились к акции «День без автомобиля» и приехали на работу на велосипедах.

«Одиннадцать руководителей стартовали от сквера „Аммоний“, далее проехали по улицам Тукая, Химиков, Профсоюзная, Фомина и до администрации. Всего получилось 2,9 километра», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Представители власти протестировали первый обустроенный этап велодорожной инфраструктуры. Среди них — руководитель аппарата Совета Роберт Искандаров, и. о. первого замруководителя исполкома Алмаз Искаков, замруководителя исполкома по городскому хозяйству Сергей Метальников, замруководителя исполкома по экономике, ТОСЭР и содействии предпринимательства Ленар Ахметов, начальник Управления по делам молодежи и спорту Рашат Фаизов, директор МЦ «Яшьлек» Андрей Гриненко, председатель Финансово-бюджетной палаты Максим Григорьев, помощник главы по антикоррупционной деятельности Рустем Сабитов и другие.

«Приехали сегодня работу на велосипеде — эта акция, в которой принимают участие представители многих городов, в честь Всемирного дня без автомобиля. По пути успели и обсудить рабочие вопросы», — поделился в своем Telegram-канале Радмир Беляев.

В августе этого года в Менделеевске были введены почти 3 километра велосети. В следующем году работа по созданию инфраструктуры в городе будет продолжена. На создание велодорожек выделено 62 млн рублей в этом году, еще 42 млн рублей будет освоено в следующем.