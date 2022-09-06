В Менделеевске на создание велодорожек направлено более 100 млн рублей

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

В Менделеевске продолжается развитие велодорожной инфраструктуры. На создание велодорожек в городе выделено 62 млн рублей в этом году, еще 42 млн рублей будет освоено в следующем. Об этом «Татар-информу» сообщил главный архитектор города Илья Игин.

«На сегодняшний день по улице Тукая выложили брусчатку и идеально ровную велодорожку. Это стало возможным благодаря поддержке одного из городских предприятий», — заметил собеседник агентства.

Пока в городе реализован первый этап строительства дорожек. Их маршрут проходит от центрального сквера возле администрации по улице Фомина, а далее поворачивает на улицу Профсоюзная и проходит через Тукая. Общая протяженность пока составляет 1600 метров. Открытие новых велодорожек запланировано на 8 сентября.

«Всего же запланировано сделать 2,8 километра велодорожек. Из них 1,6 километра с полным благоустройством, остальное — разметкой. Работы по созданию дорожек начались в июне этого года, на следующий год в планах завершить кольцо вокруг города, сделать спуски к стадиону и на Ушковские острова», — поделился планами главный архитектор.