Глава Менделеевского района доставил шефскую помощь бойцам СВО

Глава Менделеевского района Радмир Беляев встретился с военнослужащими в зоне спецоперации. Он доставил шефскую помощь, побеседовал с бойцами. В делегации с руководителем района побывали глава исполкома Роберт Искандаров и председатель финансово-бюджетной палаты Менделеевского района Максим Григорьев.

«Ребята в хорошем расположении духа, держатся вместе. Обсудили с ними наполнение будущих отправок. Военнослужащие просили передать пламенный привет жителям района и большую благодарность за поддержку. Обещали вернуться с Победой!» — прокомментировал Беляев.

Как рассказали «Татар-Информу» в пресс-службе Менделеевского района, на передовую были доставлены две фуры с необходимыми вещами, продуктами питания, питьевой водой, средствами гигиены и запчастями для автомобилей.

Вторая часть гуманитарного груза была направлена еще одному полку, где служат менделеевцы. Также бойцы получили маскировочные сети и индивидуальные посылки от родственников.

«Спасибо всем, кто делает вклад в эту помощь! Побывав на месте, еще раз убедился, насколько важен для военнослужащих сам факт поддержки», — сообщил глава района.

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