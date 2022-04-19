Глава Менделеевска рассказал, как наказали подростков, которые гуляли по льду Камы

Руководитель Менделевского района Радмир Беляев на аппаратном совещании в исполкоме рассказал, какую ответственность понесли трое подростков, которые решили прогуляться по льду Камы и оказались на оторвавшейся льдине.

«С подростком и его родителями была проведена профилактическая беседа на заседании КДН, а в отношении двух совершеннолетних нарушителей будут составлены протоколы об административном правонарушении по линии МВД», — отметил Беляев.

Спикер напомнил, что 14 апреля вечером трое молодых людей оказались на оторвавшейся льдине на Каме в районе Богоявленского Храма. Выбраться самостоятельно и добраться до берега они не могли.

«Спасибо спасателям, которые доставили подростков 16, 18 и 20 лет на берег. Выяснилось, что они гуляли по льду, а на обратном пути из-за образовавшихся промоин не смогли вернуться. С помощью судна на воздушной подушке удалось предотвратить страшную трагедию, их доставили на берег. Госпитализация молодым людям не потребовалась», — отметил Беляев.

«Таких ситуаций быть не должно. Данный инцидент обошелся без жертв, но все могло закончиться трагически, — подчеркнул руководитель района. — Прошу начальника Управления образования взять под личный контроль проведение информационных классных часов о поведении детей на льду и воде. Тем более в ситуации, когда по прогнозам именно на этой неделе, на Каме и Волге в Татарстане начнется половодье. Ситуацию также прошу четко контролировать и о подтоплениях своевременно сообщать».