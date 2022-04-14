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Происшествия
14 апреля 2022  20:08
Павел Климчак

Спасатели помогли добраться до берега подросткам, решившим прогуляться по льду Камы в РТ

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Сегодня вечером по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что трое подростков стоят на льду Камы в Менделеевске у моста и не могут самостоятельно добраться до берега.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ 

Спасатели прибыли на место на судне на воздушной подушке и доставили подростков 16, 18 и 20 лет на берег. Выяснилось, что они гуляли по льду, а на обратном пути из-за образовавшихся промоин не смогли вернуться. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#Кама #спасатели #подростки
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