Спасатели помогли добраться до берега подросткам, решившим прогуляться по льду Камы в РТ

Сегодня вечером по номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что трое подростков стоят на льду Камы в Менделеевске у моста и не могут самостоятельно добраться до берега.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Спасатели прибыли на место на судне на воздушной подушке и доставили подростков 16, 18 и 20 лет на берег. Выяснилось, что они гуляли по льду, а на обратном пути из-за образовавшихся промоин не смогли вернуться. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.