Глава Менделеевска приготовил на полигоне фирменные блины для мобилизованных

Глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев навестил мобилизованных земляков на полигоне в Казани. О своем визите он рассказал в Telegram-канале.

Делегация проверила, как организовано питание солдат. По словам главы, кормят призванных из запаса хорошо.

«Ну, а мы внесли немного разнообразия в меню. Приготовили прямо на полигоне наши фирменные блины — коймаки с нашим менделеевским джемом. Управление культуры организовало для наших солдат на полигоне замечательный концерт», — поделился деталями Радмир Беляев.

Каждый солдат получил индивидуальный набор, который был сформирован по их собственным запросам. В комплекте дождевики, средства гигиены, канцелярские принадлежности. Также для менделеевцев привезли четыре генератора, топоры, бензопилы — всё, что необходимо для обустройства быта.

«Напомню, что еще при отправке район предоставил каждому бойцу рюкзаки со спальниками и аптечками. Теперь в зависимости от запросов мы дополняем набор. Благодарю вас, менделеевцев, за активное участие в формировании этого груза!» — заметил Беляев.

В целом, по мнению чиновника, на полигоне царит позитивный настрой, солдаты уверенно смотрят в будущее и чувствуют поддержку земляков.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов поручил быстро решать все вопросы, поступающие от мобилизованных, и обеспечивать им хорошие бытовые условия в местах сбора и проведения боевого слаживания.