Общество 2 марта 2026 08:36

Глава Менделеевска обозначил задачи по развитию АПК после визита Мухаметшина

Глава Менделеевска обозначил задачи по развитию АПК после визита Мухаметшина
Фото: gossov.tatarstan.ru

В Менделеевском районе определили приоритетные направления развития агропромышленного комплекса по итогам отчетной сессии с участием председателя Государственного Совета Татарстана Фарида Мухаметшина.

Как сообщил на деловом понедельнике глава района Роберт Искандаров, руководитель республиканского парламента высоко оценил вклад муниципалитета в социально-экономические показатели региона, одновременно обозначив резервы дальнейшего роста.

По словам Искандарова, в настоящее время район занимает 27-е место по показателям в сельском хозяйстве, что не соответствует его потенциалу. В числе первоочередных задач — увеличение площади обрабатываемых земель и наращивание объемов внесения удобрений. Работа в этом направлении уже начата: на прошлой неделе состоялось совещание по внедрению передовых агротехнологий.

Глава района также подчеркнул необходимость активного участия сельхозпредприятий, фермеров и предпринимателей в федеральных и республиканских программах поддержки. Ответственным лицам поручено проработать все доступные меры господдержки и обеспечить информирование хозяйствующих субъектов о возможностях получения грантов и субсидий.

#менделеевский район
