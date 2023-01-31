Глава Менделеевска о Марате Садыкове: «Был внимательным доктором и чутким человеком»

В Менделеевске деловой вторник начался с минуты молчания в память о министре здравоохранения РТ Марате Садыкове.

«Вчера мы простились с прекрасным человеком, профессионалом, талантливым руководителем, который верно служил своему делу на благо жителей Татарстана, — министром здравоохранения Маратом Наилевичем Садыковым», — начал совещание глава района Радмир Беляев.

Он отметил, то Марат Садыков внес большой вклад в развитие здравоохранения республики, в том числе Менделеевского района:

«Благодаря его поддержке стали возможны капитальный ремонт Центральной районной больницы, оснащение новым оборудованием, в том числе первым для нашего района томографом, строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение медицинских работников по программе „Земский доктор“ и многое другое, что помогло в развитии медицинской сферы нашего района и самое главное — сохранении здоровья наших жителей», — отметил он.

Радмир Беляев подчеркнул, что Марат Садыков был «прекрасным руководителем, внимательным доктором и чутким человеком».

«Мы буквально в декабре встречались, обсуждали планы развития в нашем районе. Но, к сожалению, это жизнь», — произнес глава.

Далее присутствующие почтили память Марата Садыкова минутой молчания.

Напомним, что министр здравоохранения Татарстана скончался 29 декабря на 54-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с Маратом Садыковым прошло вчера в Поволжском институте физической культуры, спорта и туризма.