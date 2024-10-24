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Глава МИД Ирана: До 35 стран просят о вступлении в БРИКС
От 30 до 35 стран просят о возможности присоединиться к БРИКС. Однако на саммите в Казани решено пока не увеличивать количество членов объединения, рассказал агентству IRNA министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.
«Главы государств БРИКС в ответ на просьбы от 30 до 35 стран о вступлении в объединение на встрече в Казани приняли решение, что на данный момент в группу не будут приниматься новые участники, а некоторые страны присоединятся к БРИКС в качестве партнеров», — заявил глава внешнеполитического ведомства.
Ранее помощник Президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва выступает за расширение БРИКС через категорию государства-партнера. По его мнению, это наиболее оптимальный вариант с учетом последнего крупного расширения объединения.
Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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