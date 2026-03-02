Глава МЧС поблагодарил Раиса РТ за помощь в подготовке салона «Комплексная безопасность»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Правительство республики за помощь и содействие в подготовке XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2026», который пройдет в Казани.

Рустам Минниханов принял участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению этого события по видео-конференц-связи, сообщает пресс-служба руководителя региона.

«Это уникальная площадка в нашей стране, на которой демонстрируются достижения средств обеспечения безопасности. В то же время форум является местом обмена опытом для специалистов. Нами принято решение о расширении географии проведения салона, и благодаря вашей поддержке, Рустам Нургалиевич, мы проводим его в Казани», – заметил глава МЧС России, добавив, что Республика Татарстан обладает большим опытом организации и проведения международных мероприятий на высоком уровне.

Раис РТ подтвердил, что регион имеет большой опыт проведения крупных событий международного уровня. «Заверяю, что республика обеспечит самый высокий уровень проведения форума во взаимодействии с МЧС России. Наша совместная работа внесет существенный вклад в решение общей задачи по обеспечению безопасности наших граждан», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Соглашение о проведении в Казани салона «Комплексная безопасность – 2026» Раис Татарстана и глава МЧС России подписали в июле прошлого, 2025 года.

XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность» предполагается провести в Казани с 3 по 5 сентября текущего, 2026 года. Планируется, что в дальнейшем раз в два года форум будет перемещаться между федеральными округами.

К проведению салона в столице РТ должен быть создан современный учебно-тренировочный полигон пожарных и спасателей. Он займет площадь более 18 гектаров и будет включать пять тематических кластеров: техногенной и пожарной безопасности, поисково-спасательных работ, спортивный и административно-бытовой.