Раис РТ и глава МЧС подписали соглашение о проведении салона «Комплексная безопасность»

Фото: пресс-служба МЧС России

Сегодня в Казани глава МЧС России Александр Куренков и Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали соглашение по подготовке и проведению в следующем году XVI Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность - 2026» и созданию современного учебно-тренировочного полигона пожарных и спасателей.

Международный форум впервые пройдет не в Москве и Подмосковье и в перспективе каждые два года будет организовываться в разных субъектах.

«Планы достаточно амбициозные: мы хотели бы, чтобы в каждом федеральном округе появились аналогичные полигоны с учетом географических особенностей и территориальных рисков», — поделился планами Александр Куренков.

Фото: пресс-служба МЧС России

Так регионы смогут познакомить коллег с особенностями своей работы и перенять передовой опыт других.

Для комплекса выбран Лаишевский район, вблизи сел Габишево и Песчаные Ковали. На 18 с лишним гектарах возведут пять кластеров: техногенной и пожарной безопасности, поисково-спасательных работ, спортивный и административно-бытовой.

«Наше намерение построить такого рода учебно-тренировочный полигон важно для развития как субъектной, так и федеральной составляющей. Это будет полезно и для специалистов, обеспечивающих безопасность нефтяной промышленности, которая широко представлена в Татарстане», – отметил Куренков.

Комплекс будет располагаться в 15 километрах от Международного выставочного центра «Kazan Expo».

Фото: пресс-служба МЧС России

«Татарстан – один из самых промышленно развитых регионов со множеством техногенных объектов. Для обеспечения безопасности нужны средства, а самое главное – обученные специалисты. Специальные модули станут хорошей возможностью для тренировки сотрудников МЧС России и предприятий», – сказал Раис РТ.