Глава Мавритании: видим низкий уровень представительства Африки в различных организациях

Объединение БРИКС представляет собой одну из важнейших площадок для развития многостороннего сотрудничества, особенно между странами Глобального Юга. Об этом заявил Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич» / «БРИКС плюс».

«Постепенное расширение объединения и определенные различия в уровне развития этих стран-членов говорят о том, что развитие не является прерогативой каких-то отдельных стран. Это законное право всех государств, независимо от уровня их развития», – сказал он.

Мавританский лидер добавил, что по этой причине необходимо прислушиваться к голосам всех членов и партнеров, чтобы соблюдать и уважать те приоритеты, которыми они руководствуются.

«Сегодня можно сказать, что мы нуждаемся в реанимации прежней динамики отношений, придать ей новое дыхание. Поэтому мы должны использовать все возможности для развития и решения проблем, что мешают развитию. Мы должны преодолеть все сложности совместно. При этом мы видим, что недостаточен уровень представительства Африки в различных международных организациях, особенно финансовых, что не позволяет им идти в ногу с повесткой дня, которой руководствуются многие страны мира», – подчеркнул Мохамед ульд Газвани.

По его словам, необходимо разработать новый устав финансирования, который был бы более гибким и устойчивым механизмом по сравнению с предыдущими. «Убежден что результаты нашей работы внесут большой вклад в укрепление многостороннего сотрудничество в интересах безопасности и справедливого развития во всем мире», – заключил глава государства.