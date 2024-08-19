Глава Машиностроительного кластера РТ назвал самую эффективную модель бизнеса

Самая эффективная модель предпринимательства в мире — это совместная работа бизнеса и государства над оперативным решением промышленных задач. Об этом заявил председатель правления Машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров.

«Это самая эффективная модель в мире, когда бизнес, государство, власть вместе оперативно решают вопросы в промышленности. Десятого августа мы провели уже вторую стратегическую сессию по инициативе [главы Минпромторга Татарстана Олега] Коробченко», — рассказал он «Татар-информу».

Спикер добавил также, что именно заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко стоял у истоков создания машиностроительного кластера в Набережных Челнах.

Чиновник также сопровождал Раиса Татарстана Рустама Минниханова в его недавней поездке, в ходе которой были осмотрены важнейшие челнинские промышленные площадки. Подробнее о том, как прошел визит, читайте в материале Портовый хаб, фабрика джема и подготовка к 400-летию: зачем Минниханов приезжал в Челны.