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Глава Марий Эл Зайцев позвонил Минниханову после атаки БПЛА на Казань
Глава Марий Эл Юрий Зайцев провел телефонный разговор с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Он выразил слова поддержки РТ после атаки беспилотников на Казань и предложил всю необходимую помощь.
«Сегодня враг ударил по нашим соседям — столице Республики Татарстан. В Казани зафиксировано попадание украинских беспилотников в многоэтажные дома. Нацисты целенаправленно пытаются бить по мирным жителям», — написал Зайцев в своем телеграм-канале.
Глава Марий Эл выразил уверенность, что противнику не удастся дестабилизировать обстановку в Татарстане и России, а также запугать население.
Ранее свою помощь Татарстану предложил Башкортостан. Глава республики Радий Хабиров заявил, что напасть на дома мирного населения могли только нелюди и террористы.
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