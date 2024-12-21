Глава Марий Эл Зайцев позвонил Минниханову после атаки БПЛА на Казань

Глава Марий Эл Юрий Зайцев провел телефонный разговор с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Он выразил слова поддержки РТ после атаки беспилотников на Казань и предложил всю необходимую помощь.

«Сегодня враг ударил по нашим соседям — столице Республики Татарстан. В Казани зафиксировано попадание украинских беспилотников в многоэтажные дома. Нацисты целенаправленно пытаются бить по мирным жителям», — написал Зайцев в своем телеграм-канале.

Глава Марий Эл выразил уверенность, что противнику не удастся дестабилизировать обстановку в Татарстане и России, а также запугать население.

Ранее свою помощь Татарстану предложил Башкортостан. Глава республики Радий Хабиров заявил, что напасть на дома мирного населения могли только нелюди и террористы.