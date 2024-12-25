Глава Мамадышского района РТ исполнил желания многодетной семьи бойца СВО

Глава Мамадышского района Татарстана Вадим Никитин присоединился к благотворительной акции «Елка желаний». Он поздравил с наступающим праздником многодетную семью Имамутдиновых из Мамадыша, где воспитывается трое детей.

Вместо стихотворений уже взрослые дети земляка — участника спецоперации рассказали главе района о своих увлечениях, о планах на Новый год.

«К нам пришел самый настоящий Дед Мороз», — рассказали о своих впечатлениях ребята.

Никитин подарил им яндекс-станции, косметический набор, бутылочку для воды и сладости.

В разговоре с хозяйкой дома Вадим Никитин поинтересовался бытовыми условиями, узнал, нет ли у семьи проблем, пользуются ли ребята льготными билетами. Также он пообщался с соседями Имамутдиновых и попросил их по возможности проявлять заботу и поддерживать семью военнослужащего.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района, в этом году районная администрация исполнит 120 желаний военнослужащих.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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