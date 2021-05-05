Глава Мамадышского района РТ Анатолий Иванов вакцинировался от Covid-19

Глава Мамадышского района Анатолий Иванов накануне майских праздников сделал вакцину от новой коронавирусной инфекции. Как признался руководитель муниципалитета, самочувствие у него нормальное, никаких побочных эффектов не наблюдается.

Анатолий Иванов выразил надежду, что его публичное заявление о вакцинации послужит примером для соотечественников, а также избавит их от сомнений, стоит ли соглашаться на прививку. Какая именно вакцина была выбрана для инъекции — глава района уточнять не стал.

«Да, я вакцинировался 30 апреля, самочувствие нормальное. К слову, все привитые от коронавируса в Татарстане живы и здоровы», — сказал Иванов.

По его словам, для того чтобы сформировался коллективный иммунитет, необходимо вакцинировать 60% населения, однако до этого показателя россиянам еще далеко. В списке по вакцинации лидируют Китай, затем Америка, далее следует ряд европейских государств, а Россия не входит даже в первую десятку.

«В РФ привито лишь 8% населения, в то время как в США уже — 45%. Очень печально, что страна, которая первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, сейчас сталкивается с проблемой нежелания прививаться», — сообщил Иванов местной газете «Нократ-Вятка».

По его мнению, каждый должен осознать ответственность, которую он несет не только за себя, но и за своих близких, особенно людей пожилого возраста. Анатолий Иванов рассказал, что лично беседует с каждым из руководящего состава, всегда интересуется, сделал ли его собеседник прививку.

«Незначительный рост заболеваемости, как в России, так и в Татарстане — это значительный повод к действию!» — резюмировал глава района.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе муниципалитета, на сегодняшний день вакцинировано почти 2 тыс. жителей района. Желающих прививают «Спутником V» и «ЭпиВакКороной» бесплатно и на добровольной основе.

Записаться на вакцинацию можно через портал государственных услуг (нужно выбрать услугу «Запись на прием к врачу») или по телефонам «горячей линии» —122 или регистратуры Мамадышской ЦРБ — 8 (85563) 3-16-65.

По данным на 5 мая? в Татарстане зарегистрировано 20 638 случаев коронавирусной инфекции. Всего провакцинировано 260 293 человека (прирост за сутки 2 720), из них 167 471 получил вторую прививку, о чем ранее сообщало агентство.

Фото: издание «Нократ-Вятка».