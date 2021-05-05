В Татарстане за сутки выявлено еще 36 случаев коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев коронавируса Covid-19. Среди них один завозной, а все остальные — контактные, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Одиннадцать человек госпитализировано, 25 получают лечение на дому», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Казани, где заразились 16 человек. Среди других муниципалитетов республики по числу инфицированных лидируют Бавлинский, Зеленодольский и Спасский районы, где выявлено по три случая болезни. Всего же за день больные Covid-19 зарегистрированы в 12 муниципальных образованиях.

Таким образом, с начала пандемии в регионе официально подтвердили 20 638 случаев заболевания. Выздоровели 17 645 жителей Татарстана, в том числе 26 — за минувшие сутки.

Вакцину от коронавируса получили в общей сложности 260 293 татарстанца. Уже привит второй дозой 167 471 житель республики. Прирост числа вакцинированных за сутки составил 2 720 человек.

Записаться на вакцинацию от Covid-19 можно пятью способами: через единый портал госуслуг РФ, через портал государственных и муниципальных услуг РТ, по единому номеру 122, при обращении в МФЦ и при обращении по контактным телефонам в поликлинику.