Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе проверки не нашли военной техники на украинских атомных электростанциях. Об этом рассказал сегодня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая в Европарламенте в Брюсселе, передает ТАСС.

«Наша команда в сотрудничестве с украинским менеджментом [АЭС] проверила, есть ли военная техника. Конечно, результат этих проверок был негативным, и мы собираемся сделать отчет», — подчеркнул Гросси.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что, по его сведениям, украинские военные складируют вооружение на АЭС. Речь, по его утверждению, идет о наиболее дорогостоящей технике, переданной странами Запада.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Вскоре после начала широкомасштабных боевых действий Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать их ход, опираясь только на официальные российские источники.