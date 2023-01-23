Нарышкин заявил о размещении Киевом западных боеприпасов на украинских АЭС

Украинские военные складируют вооружение, которое им поставляют, на территориях атомных электростанций. Речь идет о наиболее дорогостоящей технике стран Запада. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра», – приводят его слова в пресс-службе российского ведомства.

По словам Нарышкина, Киев прекрасно знает о том, что Россия осознает риски ядерной катастрофы и не станет наносить удары по территориям украинских АЭС. По словам Нарышкина, если по вине «очередной заблудившейся ракеты» украинской ПВО случится масштабный взрыв и станции будут разрушены, то ответственность за эту трагедию всегда можно будет списать на Мо­скву.

«В этом в Киеве абсолютно убеждены с учетом молчаливо­го поощрения Западом украинских артиллерийских ударов по Запорожской АЭС. Это метод, который часто используют международные террористы. Только в заложниках киевского режима сейчас не отдельные мирные граждане, а десятки и даже сотни тысяч жи­телей собственной страны и соседних государств», – подчеркнул глава СВР.