Глава Лениногорского района РТ навестил семьи участников спецоперации

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В рамках близящегося к завершению проекта Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» «Забота о СВОих» глава Лениногорского района РТ и секретарь местного партийного отделения Рягат Хусаинов навестил семьи участников специальной военной операции.

К акции присоединились и. о. исполнительного секретаря местного отделения партии Гузель Ганиева, заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Гульнара Вагизова, депутат городского Совета Рамиль Асадуллин и начальник Управления по делам молодежи, спорта и туризму Марс Хасанов, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «Единой России».

Сначала чиновники побывали в семьях Ильшата Валеева и Руслана Валеева. Мужчины призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. У Ильшата и его жены Регины двое детей — Ильназ и Эвелина, у Руслана Валеева — две дочери. Обе семьи проживают в селе Куакбаш. Навестила односельчан и руководитель депутатской группы партии в Совете Куакбашского сельского поселения Рушания Ахметзянова.

Глава муниципалитета пообщался с близкими мобилизованных, поинтересовался их нуждами и потребностями.

В этот же день состоялась встреча с семьей Андрея Королева, который проходит военную службу по контракту в зоне спецоперации с января текущего года. В семье шестеро детей, самому младшему из них — три месяца. Все пожелания и просьбы семьи Хусаинов взял на личный контроль.

Активисты вручили детям военных школьные принадлежности, настольные и развивающие игры, а также передали женам бойцов продуктовые наборы.

Акция «Забота о СВОих» проходила во всех районах Татарстана с 28 августа по 6 сентября. Кандидаты в депутаты Государственного Совета РТ VII созыва посещали семьи участников спецоперации, рассказывали о реализуемых в республике мерах поддержки, уточняли, необходима ли им дополнительная помощь. Активисты местных отделений партии и «Молодой гвардии Единой России» вручали детям сладкие подарки, игрушки и учебные принадлежности.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тыс. рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.