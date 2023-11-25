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Глава Лаишевского района накануне Дня матери передал привет от сыновей — бойцов СВО
Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов посетил матерей участников спецоперации и передал им самые теплые поздравления от их сыновей.
Он пожелал женщинам добра, счастья и любви, поблагодарил за воспитание мужественных и достойных сыновей. Напомним, глава района неделю назад встречался с бойцами, которые служат на Херсонском направлении. Ребята попросили поздравить лично их мам.
Для каждой женщины он подготовил букет цветов и гостинцы.
Также для матерей района был организован праздничный концерт в РДК Лаишево. Сегодня в районе более 1 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются более 3,3 тыс. детей. Одна семья награждена орденом «Родительская слава», еще восемь — медалью «Ана даны — Материнская слава».
18 женщин стали вторыми мамами 33 детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей. 53 семьи взяли под опеку 66 детей.
«От всего сердца поздравляю вас с одним из самых светлых праздников России — Днем матери! Желаю всем мамам Лаишевского района: совсем молодым и тем, кто уже воспитывает внуков и правнуков — всем женщинам, которые обрели счастье в рождении дете, чтобы в их домах всегда жили счастье и радость, чтобы родные и близкие были всегда здоровы, а мечты и желания исполнялись!» — сказал глава Лаишевского района.
Ранее на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО Президент России Владимир Путин отметил: «<...> это не какой-то пафосный шумный праздник, но всё-таки день, который наполнен особым, очень добрым содержанием и подчеркивает присущее всем народам нашей страны отношение к маме — уважение, почитание, преклонение».
Напомним, что указом Президента 2024-й в России объявлен Годом семьи.
Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.
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