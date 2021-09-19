Глава Лаишевского района: Голосование определит путь страны на ближайшие годы

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов проголосовал сегодня на избирательном участке №1781, который расположен в районном Доме культуры. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Зарипов отметил, что это одно из важных политических событий, которое определит путь страны на ближайшие годы. «Отрадно, что жители Лаишевского района приходят целыми семьями и проявляют высокую ответственность», — подчеркнул глава района.

Голосование на избирательных участках организовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. У пришедших измеряется температура, все они обеспечиваются средствами индивидуальной защиты: масками и перчатками. Внутри помещений соблюдается установленная дистанция, имеются санитайзеры.

Ильдус Зарипов не стал исключением: ему также проверили температуру, выдали одноразовую ручку, два бюллетеня, затем он проголосовал и опустил бюллетени в урну.

«В Лаишевском районе наблюдается высокая активность жителей на выборах — работают 53 участка. За первые два дня выборов свои голоса отдали 63% избирателей. У жителей района еще есть время, чтобы проголосовать. Избирательные участки будут открыты до 20.00», — отметили в пресс-службе района.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 104-летняя жительница Лаишевского района РТ проголосовала на думских выборах.