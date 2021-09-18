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18 сентября 2021  23:05

104-летняя жительница Лаишевского района РТ проголосовала на думских выборах

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Жительница села Большие Кабаны Лаишевского района Анна Косарева, которой исполнилось 104 года, проголосовала на выборах депутатов в Госдуму РФ. Об этом пишет газета «Камская новь». 

Анна Фадеевна родилась 10 февраля 1917 года. Из-за возраста лично прийти на избирательный участок женщина не смогла, поэтому к старейшей избирательнице района члены комиссии приехали сами.

При голосовании Анна Фадеевна воспользовалась помощью своей снохи — попросила ее опустить бюллетени в урну. Несмотря на то, что на ее долю выпало много испытаний, Анна Косарева смотрит на жизнь с оптимизмом и участие в голосовании считает своим гражданским долгом.

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня. Параллельно в Татарстане проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.

 

#Выборы 2021
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