104-летняя жительница Лаишевского района РТ проголосовала на думских выборах

Жительница села Большие Кабаны Лаишевского района Анна Косарева, которой исполнилось 104 года, проголосовала на выборах депутатов в Госдуму РФ. Об этом пишет газета «Камская новь».

Анна Фадеевна родилась 10 февраля 1917 года. Из-за возраста лично прийти на избирательный участок женщина не смогла, поэтому к старейшей избирательнице района члены комиссии приехали сами.

При голосовании Анна Фадеевна воспользовалась помощью своей снохи — попросила ее опустить бюллетени в урну. Несмотря на то, что на ее долю выпало много испытаний, Анна Косарева смотрит на жизнь с оптимизмом и участие в голосовании считает своим гражданским долгом.

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня. Параллельно в Татарстане проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.