Глава Лаишевского района доставил на СВО стройматериалы для полевого храма

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов вместе с делегацией вернулся из гуманитарной поездки в зону проведения специальной военной операции. Главной целью визита стала передача строительных материалов и инструментов для возведения полевого блиндажного храма в Луганской области.

Инициатор строительства – иерей Ярослав Филиппов, священник из Лаишевского района, который ушел служить в зону СВО в 2024 году.

«Как и любая стройка, это дело не из легких, в том числе и в материальном плане», – отметил он, поблагодарив земляков за поддержку.

Помимо материалов для храма, колонна доставила гуманитарную помощь и технику для пяти воинских частей. В их числе – четыре квадрокоптера, детектор дронов «Булат», МФУ, дизельный генератор, инкубатор, автомобиль «Нива», а также сети, одеяла и сладости.

Помощь была собрана благотворительным фондом Лаишевского района «Помощь СВОим» при поддержке администрации района. Крупную партию стройматериалов и инструментов предоставил президент компании «Агава» Владимир Малыгин, а доставку груза обеспечило ООО «НЕО ТРАНС» Евгения Белякова.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она составит 3,1 миллиона рублей – это одна из самых высоких выплат в стране. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.